Olocausto ingigantito per il 14% degli italiani il sondaggio

Il 14% degli italiani ritiene che l'Olocausto sia stato esagerato, secondo un sondaggio di Youtrend pubblicato in occasione del Giorno della Memoria. Questi dati riflettono le opinioni di una parte della popolazione sulla storia e la memoria di questo tragico evento. È importante analizzare queste percezioni per promuovere una comprensione più approfondita e rispettosa del passato.
(Adnkronos) – Il 14% degli italiani pensa che l'Olocausto sia stato ingigantito. E' quanto emerge da un sondaggio sulla popolazione maggiorenne residente nel nostro Paese, diffuso da Youtrend in occasione del Giorno della Memoria. Il sondaggio evidenzia che il 14% degli italiani condivide l'affermazione "L'Olocausto degli ebrei nella Germania nazista è stato ampiamente esagerato": per l'8% questa frase è sicuramente vera e per il 6% lo è probabilmente. "Considerando che i maggiorenni residenti in Italia sono 49 milioni, si stima che questa posizione negazionista sia condivisa da circa 7 milioni di persone – sottolinea Youtrend – Al contrario, per tre quarti del campione l'affermazione secondo cui il racconto della Shoah è stato ingigantito è sicuramente (66%) o probabilmente falsa (9%) e il restante 11% non sa".🔗 Leggi su Periodicodaily.com
