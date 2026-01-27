Olio sull' asfalto scooterista finisce contro un' auto e poi a terra

Un incidente stradale si è verificato questa mattina in largo San Josemaria Escrivá, coinvolgendo uno scooter e un'auto. Un motociclista è finito a terra a causa di una chiazza di olio sull'asfalto, riportando ferite. La polizia locale sta intervenendo per i rilievi e per garantire la sicurezza nell’area.

Macchia d'olio sull'asfalto e scooterista ferito. Incidente stradale intorno alle 9.35 di martedì 27 gennaio 2026 in largo San Josemaria Escrivá (rotonda tra via Piave e via Rosselli). Sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese.Lo scooter proveniente da via Rosselli, si.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Largo San Josemaria Escrivá Codogno, schianto tra auto e camion: il carico di farina finisce sull’asfalto Un incidente spettacolare si è verificato sulla via Emilia a Codogno, coinvolgendo un'auto e un autotreno. Auto perde olio in centro, asfalto scivoloso da via Marconi a via Matteotti | FOTO Un problema di perdite di olio da un veicolo ha interessato il centro storico di Viterbo, creando una chiazza scura sull’asfalto tra via Marconi e via Matteotti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Largo San Josemaria Escrivá Argomenti discussi: Scontro frontale a Putignano, traffico in tilt a Pisa; Saronno, auto contro lo spartitraffico in via Volontario: olio e detriti sull’asfalto. Palo di ferro cade dalla gru e colpisce scooteristaUn cantiere in piena attività, un ferro che si stacca da una gru, rimbalza sull’asfalto e finisce per colpire in pieno uno scooterista di passaggio. È successo ieri nel primo pomeriggio, alla fine ... ilrestodelcarlino.it Sul quotidiano economico ItaliaOggi si accende il focus su un tema cruciale per il settore oleario: il rapporto tra legislazione, comunicazione e sviluppo imprenditoriale. Le attuali restrizioni normative sull’etichettatura e sulla narrazione dell’olio rappresentano - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.