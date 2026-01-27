Le recenti convocazioni nello sci alle Olimpiadi hanno suscitato discussioni, con D’Antonio e Trocker preferite a atlete con risultati più rilevanti. La scelta ha generato dibattiti sul metodo di selezione e sulla trasparenza delle decisioni, evidenziando come le convocazioni possano influenzare le aspettative e la percezione del merito nello sport di alto livello.

Se fosse la nazionale di calcio, si sarebbe sollevato un polverone: come convocare ai Mondiali Camarda al posto, per esempio, di Retegui. Il paragone lascia il tempo che trova, anche perché ai Mondiali di pallone magari neanche ci andremo. Però le Olimpiadi non sono meno importanti, soprattutto se in casa, e per questo le convocazioni dell’Italia nello sci in vista di Milano-Cortina 2026 fanno discutere. Dentro Giada D’Antonio e Anna Trocker, due ragazzine senza nemmeno un punto in Coppa del Mondo, fuori le attuali migliori interpreti della specialità. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) lunedì ha diramato le convocazioni per i Giochi, nella disciplina più famosa e più attesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, polemica per le convocazioni nello sci: le giovani D’Antonio e Trocker preferite a chi aveva risultati migliori

La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato la rosa ufficiale degli atleti italiani convocati per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Giada D’Antonio e Anna Trocker rappresentano l’Italia alle Olimpiadi di sci alpino, portando con sé una prospettiva di futurismo piuttosto che di meritocrazia.

