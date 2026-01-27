Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | al centro del mondo dello sci alpinismo c' è sempre la Polisportiva Albosaggia

Quando si parla di sci alpinismo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la Polisportiva Albosaggia si conferma protagonista. La squadra e i loro atleti sono al centro dell’attenzione, con le gare che si terranno sulla pista Stelvio di Bormio. La maggior parte dei rappresentanti italiani sono nati o si sono trasferiti in Valtellina, che ormai si fa strada come punto di riferimento per questo sport.

A gareggiare due atleti nati e cresciuti nel sodalizio sportivo e una bosaggina d'adozione. I tecnici del club insieme al Cio a Bormio per preparare la pista Stelvio e i percorsi “Per noi e per Albosaggia è una grande soddisfazione - ha sottolineato il presidente della Polisportiva Alessandro Piani -. Giulia e Michele sono cresciuti con noi dalle loro prime sciate e hanno compiuto per noi tutto il percorso a livello giovanile, Alba ormai è una bosaggina d'adozione. Per un paese con tremila abitanti e per una società come la nostra, avere tre atleti alle Olimpiadi rappresenta un traguardo inimmaginabile, ma che ci riempie d'orgoglio e che è frutto del lavoro e della passione di tutte le persone e i volontari che operano proprio nella Polisportiva”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le location di tutti gli eventi e delle gare. FOTO.

Quando iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 inizieranno due giorni prima della Cerimonia inaugurale a prevista a San Siro: si disputeranno dal 4 ... fanpage.it

Milano-Cortina Olimpiadi 2026, stop alle auto: deviazioni e giorni criticiOlimpiadi Milano-Cortina 2026, febbraio sarà un mese difficile per la mobilità: strade chiuse, deviazioni, metro sospese e inviti a lasciare l’auto a casa ... virgilio.it

Continua il nostro viaggio all'interno dei convocati nelle varie discipline che si svolgeranno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Dopo il Curling, tante speranze di medaglie le avremo nello Snowboard. I nostri ragazzi, sia al maschile che al femminile han - facebook.com facebook

Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazio x.com