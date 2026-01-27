Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | al centro del mondo dello sci alpinismo c' è sempre la Polisportiva Albosaggia

Quando si parla di sci alpinismo in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la Polisportiva Albosaggia si conferma protagonista. La squadra e i loro atleti sono al centro dell’attenzione, con le gare che si terranno sulla pista Stelvio di Bormio. La maggior parte dei rappresentanti italiani sono nati o si sono trasferiti in Valtellina, che ormai si fa strada come punto di riferimento per questo sport.

A gareggiare due atleti nati e cresciuti nel sodalizio sportivo e una bosaggina d'adozione. I tecnici del club insieme al Cio a Bormio per preparare la pista Stelvio e i percorsi "Per noi e per Albosaggia è una grande soddisfazione - ha sottolineato il presidente della Polisportiva Alessandro Piani -. Giulia e Michele sono cresciuti con noi dalle loro prime sciate e hanno compiuto per noi tutto il percorso a livello giovanile, Alba ormai è una bosaggina d'adozione. Per un paese con tremila abitanti e per una società come la nostra, avere tre atleti alle Olimpiadi rappresenta un traguardo inimmaginabile, ma che ci riempie d'orgoglio e che è frutto del lavoro e della passione di tutte le persone e i volontari che operano proprio nella Polisportiva".

