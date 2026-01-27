Olimpiadi l' arrivo della fiaccola a Cortina settant' anni dopo | sotto al trampolino poi sulle piste in Tofana e di corsa sul bob

Le Olimpiadi tornano a Cortina, settant’anni dopo, con l’arrivo della fiaccola tra le montagne. La cerimonia si è svolta sotto al trampolino e lungo le piste della Tofana, coinvolgendo atleti e spettatori in un’atmosfera di tradizione e passione sportiva. Un evento che rinnova il legame tra la località e le competizioni olimpiche, celebrando la storia e lo spirito di questa rinomata meta alpina.

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - «Rivedere la fiamma di Olimpia ardere di nuovo a Cortina, a settant'anni dalla prima volta, è un orgoglio per me e per tutta la comunità. Godiamoci queste Olimpiadi, frutto di un sistema, che ha lavorato all'unisono per ottenere questo risultato». Il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi ha salutato l'arrivo in piazza della fiaccola olimpica, che nella conca ha seguito un percorso disegnato per toccare i luoghi storici del 1956. Il corteo è transitato sotto il trampolino Italia di salto con gli sci, del quale si sta completando la sistemazione: non sarà usato per accogliere gare, ma sarà un luogo di rappresentanza.

