L'apertura delle nuove gallerie sull'Alemagna rappresenta un miglioramento importante per i collegamenti verso Cortina, facilitando l'accesso alle Olimpiadi. Questa opera permette di raggiungere la località in modo più rapido e sicuro, contribuendo a sostenere gli eventi sportivi e il turismo locale. La decisione, accolta positivamente da Salvini, segna un passo avanti per lo sviluppo infrastrutturale della zona.

dalla nostra inviata PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - Opera che fai, fauna (e flora) che trovi. Quindi esemplari da preservare e cantieri da fermare. Se per l’A28 era stato l’ormai mitologico airone cenerino, si è trattato di altre due specie rare per le varianti di Tai e Valle di Cadore, annoverate con la pista da bob fra le realizzazioni-simbolo di Milano Cortina. «L’aglio selvatico è stato una sorpresa meravigliosa, dopo l’insediamento risalente all’Età del bronzo.», rivela Claudio Andrea Gemme. «Ricordo l’interruzione per la ricerca di una certa farfalla, tanto che dissi agli operai: trovatela di notte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Olimpiadi fuori dal tunnel, aperte le due gallerie sull'Alemagna: ora è più veloce raggiungere Cortina. Salvini: «Ha vinto il sì»

Approfondimenti su Olimpiadi FuoriDalTunnel

Le nuove varianti di Tai e Valle sull'Alemagna in Cadore offrono opportunità per migliorare la mobilità locale, promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Alemagna ha aperto due nuove varianti della Statale 51 a Tai di Cadore e Valle di Cadore, con l’obiettivo di migliorare la circolazione verso Cortina in vista delle Olimpiadi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Olimpiadi FuoriDalTunnel

Argomenti discussi: Olimpiadi fuori dal tunnel, in Cadore aperte le varianti di Tai e Valle sull'Alemagna. Salvini: Qui ha vinto il sì; Sci alpino, ormai definite le quattro discesiste dell’Italia per le Olimpiadi; Pagelle discesa Tarvisio 2026: sorelle Delago fuori dal tunnel; allarme Sofia Goggia: ha perso scorrevolezza; Spaccata in negozio, ritrovate nel bosco 14 biciclette rubate. Il titolare ha seguito le tracce dei ladri nella neve: Dovevamo andare...

Olimpiadi fuori dal tunnel, aperte le due gallerie sull'Alemagna: ora è più veloce raggiungere Cortina. Salvini: «Ha vinto il sì»dalla nostra inviata PIEVE DI CADORE (BELLUNO) - Opera che fai, fauna (e flora) che trovi. Quindi esemplari da preservare e cantieri da fermare. Se per l’A28 era stato ... ilgazzettino.it

Olimpiadi invernali 2026, Cortina d'Ampezzo è un cantiere aperto: le immagini dal droneL'assegnazione dei Giochi Olimpici invernali era stata accolta positivamente a Cortina d'Ampezzo, visto che il 95% delle strutture esisteva già, erano già state costruite per la Coppa del Mondo di sc ... repubblica.it

Fontana e Piantedosi si mettano d'accordo sulla presenza dell'ICE alle Olimpiadi Milano - Cortina. Si, forse, non si sa, ma una smentita è sempre una notizia data due volte. Non siamo il parco giochi di Trump: fuori lo squadrismo e la violenza dell'ICE dallItalia. - facebook.com facebook

Romei fuori dalle Olimpiadi: Gonin attacca il direttore tecnico Mariani x.com