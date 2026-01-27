Olimpiadi da Torino a Cortina | chi sono i 4 italiani in gara 20 anni dopo

Le Olimpiadi di Torino 2006 rappresentano un momento importante per lo sport italiano. Quattro atleti che vi hanno partecipato 20 anni fa sono ancora in gara a Cortina 2026, dimostrando dedizione e continuità nel tempo. Questa presenza testimonia il valore e la perseveranza degli atleti italiani nel panorama olimpico, contribuendo a mantenere alta la tradizione sportiva del nostro Paese.

Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026: ci saranno ben quattro italiani che hanno già partecipato 20 anni fa. Chi sono e a cosa puntano Il termine giusto per gli atleti in un’Olimpiade è ‘ossessione’. Quella per i dettagli, per il decimo di tempo, per la prestazione perfetta nel momento decisivo. Lo sanno bene i quattro atleti italiani che, a distanza di 20 anni, parteciperanno ancora una volta a un’altra rassegna invernale a cinque cerchi. E se non è record, poco ci manca. E in questa lista speciale, dopo che sono stati ufficializzati i convocati, non può che esserci Arianna Fontana. La leggenda dello short track a Torino riuscì a conquistare un bronzo in staffetta a soli 15 anni.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa breve analisi evidenzia la presenza di quattro atleti italiani che, dopo 20 anni, partecipano ancora ai Giochi Olimpici Invernali, questa volta a Milano Cortina 2026.

