Olimpiadi Cortina Abodi minimizza il rischio di comizi pro-Pal | Ghali è ben accetto ma non esprimerà il suo pensiero

Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno attirato attenzione sia per gli eventi sportivi sia per le polemiche sulla presenza di Ghali. Il ministro Abodi ha ribadito che l’artista è ben accetto, ma senza spazio per esprimere opinioni politiche o pro-Pal. La posizione ufficiale mira a mantenere un clima di rispetto e neutralità durante l’evento, senza alimentare divisioni o tensioni pubbliche.

La presenza di Ghali all'apertura delle olimpiadi di Milano-Cortina ha scatenato forti polemiche, anche se il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi è stato piuttosto equilibrato. «Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono baricentriche sul rispetto dello sport. Questo azzera i rischi di libera interpretazione – ha spiegato il titolare del dicastero -. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico».

