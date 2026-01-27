Oggi vertice in Prefettura | Spezia è una città sicura Nuova stretta sulla movida

Oggi si è tenuto un vertice in Prefettura per confermare che Spezia rimane una città sicura. La riunione ha delineato nuove misure sulla movida, segnando un punto di svolta per le attività cittadine. Le scuole locali dovranno adattarsi a queste modifiche, che segnano un cambiamento significativo nel rapporto tra sicurezza e vita urbana.

C'è il prima. E c'è il dopo. Le scuole spezzine dovranno d'ora in poi fare i conti con questa cesura. Nonostante le buone intenzioni del corpo docente e lo sforzo fatto dagli studenti per riconquistare una parvenza di normalità, il sangue di Aba tingerà a lungo il pavimento del Chiodo. Anche per marcare questo inevitabile spartiacque – e per sottolineare la presenza dello Stato in un territorio traumatizzato – già nelle prossime ore potrebbero essere assunte decisioni importanti. Decisioni nelle quali la Prefettura, con il suo massimo dirigente, Andrea Cantadori, sarà chiamata a rivestire un ruolo chiave.

