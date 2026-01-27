In un rapporto di Arpa Lombardia, sono state confermate molestie olfattive a Castiraga Vidardo. Sebbene siano state segnalate e monitorate, i livelli sono risultati entro i limiti di legge, senza necessità di interventi aggiuntivi. La situazione non desta preoccupazioni secondo le autorità, che continuano a vigilare sul rispetto delle normative regionali.

Le molestie olfattive a Castiraga Vidardo ci sono, sono state segnalate e monitorate, ma per Arpa Lombardia non superano i limiti di legge e non richiedono ulteriori approfondimenti. Una conclusione che lascia amarezza e sconcerto tra i cittadini, Legambiente Lodi e il Comitato Ambiente Vidardo. Il report finale di Arpa, relativo al periodo 14 aprile–14 settembre 2025, si basa sulle segnalazioni di 14 “sentinelle“ che hanno registrato complessivamente 68 episodi di cattivi odori. Escludendo la fase di avvio del progetto e il periodo estivo, gli eventi effettivi tra maggio e luglio sono stati 58. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Odori nauseabondi in paese. Il report dei tecnici Arpa: "Rispettati i limiti regionali"

Approfondimenti su Castiraga Vidardo

Ultime notizie su Castiraga Vidardo

