Questa notizia riguarda un tentativo di sfratto avvenuto questa mattina in via Niccolò dell’Arca, nel quartiere Bolognina di Bologna. Agenti, medici e attivisti sono stati coinvolti in un’operazione che ha provocato la temporanea chiusura della strada. L’evento evidenzia le tensioni sociali e le dinamiche locali legate a questa situazione.

Agenti in tenuta antisommossa, medici del 118 e attivisti dei centri sociali sotto casa di Helena. È lo scenario che si è presentato questa mattina in via Niccolò dell’Arca, nel quartiere Bolognina, dove la strada è stata temporaneamente bloccata per il tentativo di sfratto della donna di 50 anni, impiegata regolarmente in un'impresa di pulizie, che ha scoperto di avere una grave cardiopatia. Dopo i rinvii del 28 ottobre e del 21 novembre, anche oggi, 15 gennaio, l’esecuzione era stata posticipata alla scorsa settimana e nuovamente rinviata a queste ore. “Se trovo una casa, io esco. Ma devo trovare una soluzione per continuare a lavorare e vivere qui”, aveva assicurato la donna, chiedendo aiuto.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bolognina Helena

Helena Kamal, cittadina italiana di origini bengalesi, affronta un ulteriore rinvio dello sfratto di 12 giorni, che si concluderà il 27 gennaio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bolognina Helena

Argomenti discussi: Nuovo tentativo di sfratto in Bolognina a casa di Helena | FOTO; Gli architetti di Leopoli protestano contro il tentato sfratto dalla Torre delle Polveri; Frosinone, la scuola finisce all’asta: i 500 studenti della Pietrobono a rischio sfratto. Il giudice ordina lo sgombero; Scoppia il caso Ara del Bo’ Vecchio: Crediti comunali mai recuperati. La denuncia dell’assessore Dazzi.

Nuovo braccio di ferro. Bolognina, sfratto rinviato a causa del presidio CobasNuovo braccio di ferro. Bolognina, sfratto rinviato a causa del presidio Cobas Via Nicolò Dall’Arca, Helena, 50 anni, si era impegnata a ripagare gli arretrati lasciati dal nipote ex coinquilino: I ... ilrestodelcarlino.it

Cabras, affitti mai pagati e casa occupata anche dopo lo sfratto: «Vi racconto la mia odissea»Un incubo durato undici mesi, 25mila euro persi: la storia di Carlotta Musa ... msn.com

Nuovo tentativo per #Chiesa secondo La Gazzetta dello Sport L'esterno del #Liverpool è ai box per un problema fisico e la strada per il ritorno è in salita Senza un'accelerata decisiva nei prossimi giorni il suo ritorno alla #Juve si allontanerà definitivam - facebook.com facebook

Nuovo tentativo per #Chiesa secondo La Gazzetta dello Sport L'esterno del #Liverpool è ai box per un problema fisico e la strada per il ritorno è in salita Senza un'accelerata decisiva nei prossimi giorni il suo ritorno alla #Juve si allontanerà definitivam x.com