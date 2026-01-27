Nuovo regolamento dei taxi Fiumicino accelera

Il nuovo regolamento dei taxi a Fiumicino, approvato dopo oltre vent’anni, mira a modernizzare il settore e rispondere alle esigenze di un territorio strategico per la mobilità. La normativa aggiornata si propone di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, garantendo maggiore trasparenza e adeguamento alle esigenze attuali.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – Si è concluso oggi in commissione consiliare il percorso del nuovo regolamento taxi del Comune di Fiumicino, un provvedimento atteso da oltre vent’anni che introduce una disciplina finalmente aggiornata e adeguata alle esigenze di un territorio strategico per la mobilità locale, nazionale e internazionale. Il lavoro istruttorio si è svolto congiuntamente all’interno delle Commissioni competenti, la Commissione 4 presieduta dalla consigliera Francesca De Pascali e la II Commissione presieduta dal consigliere Giuseppe Picciano, che hanno seguito e accompagnato l’iter con senso di responsabilità istituzionale e attenzione all’interesse pubblico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato il nuovo Regolamento del verde pubblico e privato, rappresentando un passo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio verde della città.

