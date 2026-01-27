Nuovo impianto di illuminazione sul lungomare Vitale | Non in sintonia con la storia e l' identità dei luoghi

Da reggiotoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo impianto di illuminazione sul lungomare di Reggio Calabria ha suscitato alcune critiche, con Vitale che sottolinea come questa operazione di restyling rispetti le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio locale, distinguendosi da interventi passati considerati troppo invasivi. La scelta di un progetto più equilibrato mira a valorizzare l’identità storica senza comprometterne l’integrità.

"Contrariamente a quanto avvenuto in passato, ovvero che si spacciassero per restauro vere e proprie demolizioni di pezzi storici cittadini, come avvenuto per piazza De Nava, l'operazione di restyling che si sta effettuando sul lungomare reggino ha una sua ratio e risponde a ben precise esigenze.🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lungomare Reggino

Via ai lavori per il nuovo impianto di illuminazione a led in via Messina Marine

Nuovo impianto di illuminazione da oltre 500mila euro per la Villa Reale di Monza

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lungomare Reggino

Argomenti discussi: Nell'area del Polo fieristico di Ferrara un nuovo impianto di illuminazione pubblica per migliorare la visibilità notturna e contenere i consumi energetici; Dopo anni di guasti e disagi torna la luce in un tratto di via Messina Marine; Via Messina Marine, nuova illuminazione a led: riacceso l'impianto dal bar del Bivio al confine con Ficarazzi; Nuova illuminazione in Fortezza. Investimento da 40mila euro.

nuovo impianto di illuminazioneLa nuova illuminazione sul Lungomare di Reggio Calabria non è in sintonia con storia e identità dei luoghiPresa di posizione importante, e decisa, della Fondazione Mediterranea in merito al restyling legato al nuovo impianto di illuminazione sul Lungomare di Reggio Calabria, definito non in sintonia con s ... strettoweb.com

nuovo impianto di illuminazioneDopo anni di guasti e disagi torna la luce in un tratto di via Messina MarineConcluso l'intervento di Amg nella zona che va dal bar del Bivio fino ai confini di Ficarazzi. Installati 78 nuovi lampioni a led e superate tutte le criticità legate all'impianto troppo vecchio prese ... palermotoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.