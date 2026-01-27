Nuovo impianto di illuminazione sul lungomare Vitale | Non in sintonia con la storia e l' identità dei luoghi

Il nuovo impianto di illuminazione sul lungomare di Reggio Calabria ha suscitato alcune critiche, con Vitale che sottolinea come questa operazione di restyling rispetti le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio locale, distinguendosi da interventi passati considerati troppo invasivi. La scelta di un progetto più equilibrato mira a valorizzare l’identità storica senza comprometterne l’integrità.

"Contrariamente a quanto avvenuto in passato, ovvero che si spacciassero per restauro vere e proprie demolizioni di pezzi storici cittadini, come avvenuto per piazza De Nava, l'operazione di restyling che si sta effettuando sul lungomare reggino ha una sua ratio e risponde a ben precise esigenze.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

