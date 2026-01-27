Il club rossonero sta valutando l'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham, con l'obiettivo di rafforzare la difesa durante le ultime fasi del mercato invernale. La trattativa, seguita da Furlani e Tare, rappresenta una possibile opportunità per il Milan di consolidare la propria linea difensiva nel finale di stagione.

Il centrale rumeno, classe 2002 attualmente in forza al Tottenham, conosce bene il nostro Paese e la Serie A per aver indossato le maglie di Sampdoria, Salernitana, Juventus e Genoa. Club, quest'ultimo, con cui è esploso, guadagnandosi il trasferimento in Inghilterra, agli 'Spurs', per 31 milioni di euro, bonus inclusi, nel gennaio di due anni fa. L'avventura inglese, però, per Dragusin non sta andando come avrebbe desiderato. Appena 9 partite nella prima mezza stagione a Londra, poi 28 l'anno passato, condizionato dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, avvenuta il 30 gennaio 2025 nel match di Europa League contro l'Elfsborg. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo difensore, Milan in continuo pressing per Dragusin: l’idea di Furlani e Tare

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi si concentra sulle novità di mercato del Milan, con l'annuncio del nuovo difensore Dragusin.

Il Milan valuta l'acquisto di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, per rinforzare il reparto difensivo.

