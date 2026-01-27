Nuovo corteo | Non si spaccia in via Cattaneo

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Porta Fiorentina e l’ Associazione Sguardo di Vicinato si preparano a lanciare una nuova manifestazione in via Cattaneo organizzando un corteo con i cittadini. L’altro giorno era stata organizzata una passeggiata dal deputato leghista Edoardo Ziello e dal consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci. L’iniziativa " Oggi non si spaccia " sarà presentata venerdì alle 10.30 nella sede del Moto Club in via Fiorentina 167 e l’invito è esteso a tutta la vicinanza. Nel corso dell’incontro verranno illustrate oltre alle motivazioni che hanno portato all’organizzazione della manifestazione, il contesto attuale e le criticità vissute quotidianamente nei quartieri, gli obiettivi civici e sociali dell’iniziativa, le modalità di svolgimento e il messaggio rivolto alle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo corteo : "Non si spaccia" in via Cattaneo

