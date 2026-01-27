Nuovi spazi assegnati alla Polizia Locale meno ambienti per la scuola di taekwondo

Sono stati assegnati nuovi spazi alla Polizia Locale di Mesagne, mentre si è proceduto alla riorganizzazione delle attività sportive per la società New Marzial, specializzata in taekwondo. Questa modifica mira a migliorare la gestione delle risorse e a favorire lo sviluppo delle attività nel territorio.

MESAGNE - Nuovi spazi per la Polizia Locale con riorganizzazione delle attività sportive per la società New Marzial, realtà nota nel campo del taekwondo. Nei giorni scorsi, infatti, è stata emanata una delibera comunale a firma del commissario prefettizio in servizio a Mesagne, Maria Antonietta.

