Nuovi alberi per migliorare la qualità dell’aria | inaugurati due boschi didattici

Il Comune di Roma e i municipi hanno aperto due nuovi micro-boschi il 27 gennaio, aggiungendo due tessere al progetto “Forest for Rome”. Alberi piantati per migliorare l’aria e il verde cittadino. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di amministratori e cittadini, felici di vedere crescere il patrimonio verde della città. Un passo concreto per rendere Roma più respirabile e vivibile.

Due nuove tessere nel mosaico del "Forest for Rome". Nella giornata del 27 gennaio il Comune e i municipi coinvolti hanno inaugurato due nuovi micro-boschi.Nel programma che l'amministrazione ha stilato per contrastare i cambiamenti climatici, la forestazione urbana riveste un'importanza centrale.

