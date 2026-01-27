Nuove forze per il commissariato di Faenza assegnati tre agenti del corso della Polizia di Stato

Il commissariato di Faenza si arricchisce di tre nuovi agenti, assegnati dal 231esimo corso della Polizia di Stato. Questa aggiunta mira a rafforzare l’efficienza e la presenza della forze dell’ordine nel territorio, garantendo un servizio più efficace alla comunità locale. La nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della professionalità all’interno del commissariato.

Nella mattinata di oggi il questore della Provincia di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha accolto e rivolto il proprio benvenuto ai tre nuovi agenti in prova del 231esimo corso della Polizia di Stato, assegnati al Commissariato di Faenza.Nel corso dell’incontro il questore ha sottolineato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Polizia di Stato

A Faenza, si registra un cambio nella dirigenza del Commissariato di Polizia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Polizia di Stato

Argomenti discussi: Anteprime della domenica: accogli il Caos con nuove Forze da Battaglia e classici del Vecchio Mondo; Sicurezza: ecco cosa stiamo facendo; Nuovi percorsi e opportunità professionali per i Volontari in congedo delle Forze Armate; Sicurezza preventiva e attacco differenziale ai diritti nelle nuove norme del governo.

Forze nuove per la sicurezzaDa oggi, martedì 27 gennai o, hanno preso servizio in Polesine i nuovi agenti della Polizia di Stato provenienti da diverse scuole di polizia di tutto il Paese, assegnati dal Ministero dell’Interno – ... polesine24.it

Rafforzamento della Polizia in Calabria: 165 nuovi poliziotti per la sicurezza regionaleRafforzamento sicurezza in Calabria: 165 nuove unità Polizia di Stato, 81 a Reggio Calabria. Dettagli assegnazioni provinciali e impegno governo per controllo territorio ... ilmetropolitano.it

NEWS & PRE - ORDERS L'anno è iniziato bene, con tutte le fantastiche novità rivelate all'inizio di questo mese. La prossima settimana, l'oscurità calerà e il Caos imperverserà con nuove forze da battaglia e guerrieri del Vecchio Mondo pronti a liber - facebook.com facebook

Nuove forze per la sicurezza di Palermo Al Teatro Garibaldi il benvenuto ai primi nuovi agenti della Polizia Municipale. Il piano prevede 104 assunzioni per rafforzare la presenza nei quartieri. Più sicurezza e legalità per la città. Buon lavoro! #comunedip x.com