Nuove forze per il commissariato di Faenza assegnati tre agenti del corso della Polizia di Stato

Il commissariato di Faenza si arricchisce di tre nuovi agenti, assegnati dal 231esimo corso della Polizia di Stato. Questa aggiunta mira a rafforzare l’efficienza e la presenza della forze dell’ordine nel territorio, garantendo un servizio più efficace alla comunità locale. La nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della professionalità all’interno del commissariato.

Nella mattinata di oggi il questore della Provincia di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha accolto e rivolto il proprio benvenuto ai tre nuovi agenti in prova del 231esimo corso della Polizia di Stato, assegnati al Commissariato di Faenza. Nel corso dell'incontro il questore ha sottolineato.

