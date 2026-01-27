Nuove forze per il commissariato di Faenza assegnati tre agenti del corso della Polizia di Stato

Questa mattina il questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha incontrato i tre nuovi agenti del 231esimo corso della Polizia di Stato assegnati al Commissariato di Faenza. I giovani ufficiali sono arrivati per rafforzare il lavoro quotidiano e garantire più sicurezza in città. Patruno li ha salutati e augurato buon lavoro, sottolineando l’importanza della loro presenza nel territorio.

I nuovi agenti in prova, da oggi, saranno a fianco della cittadinanza, svolgendo con dedizione e impegno la loro attività L’incontro si è svolto anche alla presenza del nuovo dirigente del Commissariato di Faenza, vice questore aggiunto Di Majo, insediatosi l'8 gennaio. Con l’assunzione del nuovo incarico a Faenza, i nuovi agenti in prova, da oggi, saranno a fianco della cittadinanza, svolgendo con dedizione e impegno la loro attività. Carabinieri, arrivano dodici nuovi rinforzi. Tre sottufficiali promossi al grado di maresciallo capo Da ruderi abbandonati a nuove case, il giovane imprenditore: "Come scelgo gli immobili? Più sono brutti, meglio è"🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Faenza Polizia

A Faenza, si registra un cambio nella dirigenza del Commissariato di Polizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Faenza Polizia

Argomenti discussi: Anteprime della domenica: accogli il Caos con nuove Forze da Battaglia e classici del Vecchio Mondo; Nuovi percorsi e opportunità professionali per i Volontari in congedo delle Forze Armate; Sicurezza preventiva e attacco differenziale ai diritti nelle nuove norme del governo; Cosa prevede il nuovo pacchetto sicurezza - Annalisa Camilli.

Forze nuove per la sicurezzaDa oggi, martedì 27 gennai o, hanno preso servizio in Polesine i nuovi agenti della Polizia di Stato provenienti da diverse scuole di polizia di tutto il Paese, assegnati dal Ministero dell’Interno – ... polesine24.it

Riforme per Potenziare la Sicurezza e il Supporto alle Forze dell'OrdineLe recenti strategie del governo italiano sono progettate per rafforzare il supporto e la protezione delle forze dell'ordine, garantendo così una maggiore sicurezza e tutela per la comunità. notizie.it

Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio alla ricerca di forze nuove e investitori doppio il passo indietro dell'azionista di riferimento. - facebook.com facebook

Nuove forze per la sicurezza di Palermo Al Teatro Garibaldi il benvenuto ai primi nuovi agenti della Polizia Municipale. Il piano prevede 104 assunzioni per rafforzare la presenza nei quartieri. Più sicurezza e legalità per la città. Buon lavoro! #comunedip x.com