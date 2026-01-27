Nuove forze per il commissariato di Faenza assegnati tre agenti del corso della Polizia di Stato

Da ravennatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha incontrato i tre nuovi agenti del 231esimo corso della Polizia di Stato assegnati al Commissariato di Faenza. I giovani ufficiali sono arrivati per rafforzare il lavoro quotidiano e garantire più sicurezza in città. Patruno li ha salutati e augurato buon lavoro, sottolineando l’importanza della loro presenza nel territorio.

I nuovi agenti in prova, da oggi, saranno a fianco della cittadinanza, svolgendo con dedizione e impegno la loro attività L’incontro si è svolto anche alla presenza del nuovo dirigente del Commissariato di Faenza, vice questore aggiunto Di Majo, insediatosi l'8 gennaio. Con l’assunzione del nuovo incarico a Faenza, i nuovi agenti in prova, da oggi, saranno a fianco della cittadinanza, svolgendo con dedizione e impegno la loro attività. Carabinieri, arrivano dodici nuovi rinforzi. Tre sottufficiali promossi al grado di maresciallo capo Da ruderi abbandonati a nuove case, il giovane imprenditore: "Come scelgo gli immobili? Più sono brutti, meglio è"🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Faenza Polizia

Faenza, avvicendamento alla guida del Commissariato di Polizia

A Faenza, si registra un cambio nella dirigenza del Commissariato di Polizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Faenza Polizia

Argomenti discussi: Anteprime della domenica: accogli il Caos con nuove Forze da Battaglia e classici del Vecchio Mondo; Nuovi percorsi e opportunità professionali per i Volontari in congedo delle Forze Armate; Sicurezza preventiva e attacco differenziale ai diritti nelle nuove norme del governo; Cosa prevede il nuovo pacchetto sicurezza - Annalisa Camilli.

Forze nuove per la sicurezzaDa oggi, martedì 27 gennai o, hanno preso servizio in Polesine i nuovi agenti della Polizia di Stato provenienti da diverse scuole di polizia di tutto il Paese, assegnati dal Ministero dell’Interno – ... polesine24.it

nuove forze per ilRiforme per Potenziare la Sicurezza e il Supporto alle Forze dell'OrdineLe recenti strategie del governo italiano sono progettate per rafforzare il supporto e la protezione delle forze dell'ordine, garantendo così una maggiore sicurezza e tutela per la comunità. notizie.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.