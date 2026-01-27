La recente decisione di Donald Trump di ritirarsi dall’Ice segna un cambiamento di strategia. Dopo aver difeso l’ente fino all’ultimo, l’ex presidente ha ora annunciato una marcia indietro. Questa evoluzione mette in evidenza una possibile svolta nelle sue posizioni politiche, suscitando attenzione e analisi nel panorama internazionale.

Nonostante abbia provato a difendere l’Ice fino alla fine, Donald Trump aveva già lasciato intravedere dal giorno prima un possibile cambio di passo. In un’intervista al Wall Street Journal, il presidente americano aveva affermato che l’amministrazione sta ancora valutando quanto accaduto e che, “a un certo punto”, gli agenti federali potrebbero lasciare Minneapolis. “Nessuno alla Casa Bianca, tantomeno Donald Trump, vuole vedere americani feriti o uccisi nelle strade”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel briefing con la stampa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nuova marcia indietro di Trump. Ora prepara la ritirata dell’Ice

L'omicidio di Alex Pretty segna un momento cruciale nel dibattito sull’immigrazione negli Stati Uniti.

L’istituzione di un esercito personale da parte di ICE, ora anche con il coinvolgimento di Trump, solleva interrogativi sulla stabilità democratica.

