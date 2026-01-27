La creazione di una comunità energetica rinnovabile a Imola rappresenta un passo importante verso la sostenibilità locale. In questo articolo, si approfondiscono le modalità di adesione e i benefici economici, evidenziando come questa iniziativa possa favorire la condivisione di risorse e ridurre i costi energetici per i cittadini e il territorio.

Imola, 27 gennaio 2026 – Condivisione, sostenibilità e ricadute sul territorio. Sono questi, almeno sulla carta, i pilastri della neonata Comunità energetica rinnovabile (Cer), al centro dell’incontro pubblico promosso nei giorni scorsi nella sala Bcc Città & Cultura. Illustrate nella circostanza le modalità di adesione, il regolamento di ripartizione degli incentivi e lo stato di avvio delle prime configurazioni già riconosciute dal Gse – Gestore dei servizi energetici, la società partecipata dal ministero dell’Economia che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso incentivi alle fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova comunità energetica, come aderire e risparmiare: “Impegno per la sostenibilità”

