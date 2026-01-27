In quartiere Novoli, la presenza di attività criminali come rapine e incendi ha generato preoccupazione tra i residenti. La comunità si mobilita per promuovere iniziative volte a contrastare la delinquenza e garantire maggiore sicurezza, con l’obiettivo di tutelare le giovani generazioni e ristabilire un clima di fiducia nel territorio.

di Elettra Gullè Da una parte c’è chi, come il Novoli calcio, sta pensando ad un "bel corteo per combattere la delinquenza riempiendo le strade di persone per bene". Dall’altra c’è chi invoca le ronde. "Quando lo Stato non tutela i propri cittadini, non resta che organizzarsi per conto proprio.". È un grido di rabbia quello di Novoli. Sabato scorso l’aggressione ad un 13enne, in pieno giorno, al giardino delle Medaglie d’Oro. L’ennesima ai danni di un ragazzino, picchiato e derubato per il cellulare e il portafoglio. Pensare che quel giardino, dopo i ripetuti episodi di delinquenza della scorsa estate e dello scorso autunno, è anche un sorvegliato speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novoli e i giardini della paura. Rapine, botte, incendi e minacce: "I nostri figli sono in pericolo"

Approfondimenti su Novoli Giardini della paura

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Novoli Giardini della paura

Argomenti discussi: Novoli e i giardini della paura. Rapine, botte, incendi e minacce: I nostri figli sono in pericolo; Ragazzino di 13 anni rapinato ai giardini; Vandali ai Giardini del Cassero. Oltraggiato il cippo dei martiri.

Novoli e i giardini della paura. Rapine, botte, incendi e minacce: I nostri figli sono in pericoloDopo il baby calciatore picchiato alle Medaglie d’Oro, i residenti pensano di scendere in piazza Serve un corteo: lo Stato deve esserci. Da San Donato al Mugnone: la mappa degli episodi. lanazione.it

Firenze, ragazzo di 13 anni rapinato e preso a calci in un giardino pubblico a Novoli x.com

Cari Followers, questa sera Novoli si accende! Il fuoco diventa rito, luce e memoria collettiva. La Fòcara arde nel nome di Sant’Antonio Abate, tra tradizione, musica e meraviglia. Un’esperienza che scalda l’anima e unisce la comunità. #FocaraDiNovoli #n - facebook.com facebook