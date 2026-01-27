Novena della Candelora quarto giorno | prepariamoci ad accogliere la vera luce

La Novena della Candelora è un momento di riflessione e preparazione spirituale. Il quarto giorno invita a lasciarsi guidare dalla fede di Maria, aprendo il cuore all’incontro con la vera Luce. Un’occasione per rinnovare la propria spiritualità e rafforzare la propria fiducia nel percorso di fede che ci accompagna.

Quarto giorno della Novena della Candelora per preparare la nostra anima all'incontro con la vera Luce, lasciandoci guidare dalla fede costante di Maria. Giunti al quarto giorno della Novena, impariamo da Maria a riconoscere il passaggio di Dio nella nostra vita, accogliendo la vera Luce che vince ogni timore. I. Per quella sì eroica obbedienza che voi esercitaste, o gran Vergine, nell'assoggettarvi alla legge della purificazione, ottenete anche a noi la più esatta obbedienza a tutti i comandi di Dio, della Chiesa e dei nostri maggiori.Ave Maria II. Per quell'angelica modestia o celestiale devozione con cui voi, o gran Vergine, vi recaste e presentaste nel Tempio, ottenete anche a noi di portarci e stare nel tempio con quell'interno ed esterno raccoglimento che conviene alla casa di Dio.

