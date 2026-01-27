Novara la nuova via di accesso al Borgo di Agognate intitolata al prof Aldo Schiavini
Sarà intitolata alla memoria del professor Aldo Schiavini la nuova via di accesso al complesso residenziale "Borgo di Agognate" a Novara.La cerimonia è in programma sabato 31 gennaio, alle ore 11, ad Agognate, nella nuova area residenziale.Aldo Schiavini, novarese di adozione fin dai tempi delle.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Aldo Schiavini
Dario Cipullo trovato morto in un canale ad Agognate (Novara). L’ultimo avvistamento al centro commerciale, poi il telefono spento
Venerdì a Novara l'ultimo saluto a Dario Cipullo, il 16enne morto nel canale ad Agognate
Venerdì 2 gennaio 2026 a Novara si terrà il funerale di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni deceduto la settimana scorsa nel canale Cavour ad Agognate.
Ultime notizie su Aldo Schiavini
Argomenti discussi: Novara, intitolata alla memoria del Professor Aldo Schiavini la nuova via di accesso al complesso residenziale Borgo di Agognate; Borghesiana, il parco di via Novara di Sicilia nel degrado: scatta l'interrogazione per assegnarlo al VI municipio; Ikea ha aperto in città: che cosa si fa nel negozio di Novara; Novara Half Marathon: iscritti record e (attenzione) tante strade chiuse in città.
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.