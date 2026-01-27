Novara la nuova via di accesso al Borgo di Agognate intitolata al prof Aldo Schiavini

Da novaratoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà intitolata alla memoria del professor Aldo Schiavini la nuova via di accesso al complesso residenziale "Borgo di Agognate" a Novara.La cerimonia è in programma sabato 31 gennaio, alle ore 11, ad Agognate, nella nuova area residenziale.Aldo Schiavini, novarese di adozione fin dai tempi delle.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

