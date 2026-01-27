Stasera il Nottingham Forest gioca contro il Ferencvaros nell’ultima partita del girone di Europa League. Il Forest ha ormai poche chance di qualificarsi, dovrà puntare sui playoff per sperare di passare il turno. Il Ferencvaros, invece, cerca una vittoria per consolidare il primo posto nel girone. La sfida si gioca alle 21:00 e si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Il Nottingham Forest, ormai rassegnato a dover disputare il turno aggiuntivo dei playoff in Europa League, ospita la rivelazione della fase campionato del torneo, ovvero il Ferencvaros, nell'ultima partita del girone unico. Gli inglesi hanno abbandonato l'idea di andare direttamente agli ottavi dopo il ko di misura sul campo dello Sporting Braga, e ora puntano.

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Questa sera si gioca a Nottingham l’ultima partita del girone di Europa League.

