Nottingham Forest-Ferencvaros Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera il Nottingham Forest gioca contro il Ferencvaros nell’ultima partita del girone di Europa League. Il Forest ha ormai poche chance di qualificarsi, dovrà puntare sui playoff per sperare di passare il turno. Il Ferencvaros, invece, cerca una vittoria per consolidare il primo posto nel girone. La sfida si gioca alle 21:00 e si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Il Nottingham Forest, ormai rassegnato a dover disputare il turno aggiuntivo dei playoff in Europa League, ospita la rivelazione della fase campionato del torneo, ovvero il Ferencvaros, nell’ultima partita del girone unico. Gli inglesi hanno abbandonato l’idea di andare direttamente agli ottavi dopo il ko di misura sul campo dello Sporting Braga, e ora puntano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nottingham forest ferencvaros europa league 29 01 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondimenti su Nottingham Forest

Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera si gioca a Nottingham l’ultima partita del girone di Europa League.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nottingham Forest

Argomenti discussi: Ottava giornata di Europa League: guida alle partite; La Roma sconfigge lo Stoccarda e fa un passo verso gli ottavi; Dyche: Forest al lavoro su diverse opzioni in vari ruoli prima della chiusura del mercato; Europa League, atto finale: Roma difende la top-8, il Bologna sogna l'aggancio.

nottingham forest ferencvaros europaPronostico Nottingham Forest vs Ferencváros – Europa League – 29 Gennaio 2026Pronostico Nottingham Forest vs Ferencváros di Europa League con analisi completa, statistiche reali, fattore campo e previsione finale. europacalcio.it

Pronostico Nottingham Forest-Ferencvaros: ecco cosa farà la differenzaNottingham Forest-Ferencvaros è una partita valida per l'ottava giornata della League Phase di Europa League: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.