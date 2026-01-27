Nottingham Forest-Ferencvaros Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

In vista della sfida di Europa League tra Nottingham Forest e Ferencvaros, analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici per questa ultima partita del girone. La gara si svolgerà il 29 gennaio 2026 alle ore 21:00 e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Nottingham Forest che si prepara ai playoff e Ferencvaros in cerca di conferme.

Il Nottingham Forest, ormai rassegnato a dover disputare il turno aggiuntivo dei playoff in Europa League, ospita la rivelazione della fase campionato del torneo, ovvero il Ferencvaros, nell'ultima partita del girone unico. Gli inglesi hanno abbandonato l'idea di andare direttamente agli ottavi dopo il ko di misura sul campo dello Sporting Braga, e ora puntano.

