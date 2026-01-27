Note per l’Olocausto Parole musica e versi per ricordare L’evento al Cenacolo

Questo evento al Cenacolo invita a riflettere attraverso parole, musica e versi sul ricordo dell’Olocausto. Un’occasione per mantenere viva la memoria di un passato segnato dalla sofferenza e dall’ingiustizia, e per sottolineare l’importanza di non dimenticare mai quegli eventi. Un momento di sobria testimonianza, dedicato al rispetto e alla memoria collettiva.

C’era chi trovava ancora la forza di suonare. Anche quando l’umanità veniva annientata, i diritti negati. Dove tutto era pensato per togliere dignità e futuro, la musica rappresentava, forse, l’unico strumento di salvezza. Nei campi di concentramento, per restare vivi nonostante le sofferenze e le torture patite, alcuni prigionieri riuscivano a suonare e a comporre brani. E’ a queste storie di note e di coraggio che è dedicato l’appuntamento in programma alle 21 di oggi al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in occasione del Giorno della Memoria. L’iniziativa, dal titolo " Note per l’Olocausto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

