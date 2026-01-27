La nostalgia può diventare un viaggio emotivo attraverso l’arte e la danza. Questo spettacolo di Giovanni Insaudo, in programma al Spazio Rossellini il 30 gennaio alle 20, invita il pubblico a riflettere sui sentimenti di nostalgia e ricordo. Un’occasione per esplorare le emozioni attraverso un percorso artistico sobrio e coinvolgente, senza eccessi o sensazionalismi.

Cosa: Nostalgia, spettacolo di Giovanni Insaudo (DanceHaus più).. Dove e Quando: Spazio Rossellini, venerdì 30 gennaio ore 20.30.. Perché: Una riflessione coreografica unica sulla memoria e sull’istante che segue la performance.. La capitale si prepara ad accogliere una delle voci più interessanti della nuova scena coreutica europea. Nell’ambito di Scintille, la stagione danza 2026 curata dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita Spellbound, arriva in Prima Romana il lavoro di Giovanni Insaudo. Dopo il successo dell’apertura all’Ambra Jovinelli affidata al maestro Virgilio Sieni, la direzione artistica di Valentina Marini punta i riflettori su una generazione di creatori capaci di indagare il movimento con linguaggi ibridi e contemporanei. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nostalgia: il viaggio emotivo di Insaudo a Roma

