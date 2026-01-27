Nordcorea lancia missile verso mar del Giappone

Il lancio di un missile da parte della Corea del Nord ha attirato l’attenzione delle autorità giapponesi, che stanno verificando eventuali ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La situazione sottolinea le tensioni nella regione e l’importanza di monitorare gli sviluppi militari nella zona del Mar del Giappone.

Roma, 27 gen. (askanews) – Il ministero della Difesa giapponese ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato un oggetto che potrebbe essere un missile balistico, aggiungendo che sono in corso verifiche per stabilire se vi siano conseguenze per il Giappone. In una comunicazione separata, lo Stato maggiore congiunto delle forze armate sudcoreane ha riferito che Pyongyang ha sparato almeno un proiettile non identificato in direzione del Mare dell’Est, noto in Giappone come Mare del Giappone, precisando che il lancio è stato individuato senza fornire ulteriori dettagli. Secondo Seoul, l’ultimo episodio analogo risaliva al 4 gennaio, quando la Corea del Nord aveva lanciato missili balistici verso la stessa area alla vigilia della partenza del presidente sudcoreano Lee Jae-myung per Pechino, dove era previsto un vertice con il presidente cinese Xi Jinping.🔗 Leggi su Ildenaro.it

