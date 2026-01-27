Nord America tempesta artica Almeno 30 morti

La tempesta artica in Nord America ha causato almeno 30 vittime, tra ipotermia e incidenti sulla neve. Le temperature rigide persistono, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni climatiche e adottare misure di sicurezza adeguate.

Tempesta artica in Nord America. Almeno 30 le vittime per ipotermia o incidenti sulla neve, mentre le temperature continuano a scendere. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nord America, tempesta artica. Almeno 30 morti

