‘Non Succederà Più’ Ilaria Galassi su Alfonso Signorini | Non gli sto simpatica non sono stata protetta

Ilaria Galassi commenta la sua relazione con Alfonso Signorini, sottolineando le difficoltà e la mancanza di protezione nel contesto televisivo e mediatico. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla realtà di chi lavora nel mondo dello spettacolo, evidenziando aspetti meno visibili della professione e delle dinamiche tra colleghi e conduttori.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, rivelazioni di Ilaria Galassi su Alfonso Signorini . SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 24 gennaio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Ilaria Galassi, ex concorrente di una passata edizione del Grande Fratello Vip. Ilaria Galassi al Grande Fratello (Screen Mediaset Infinity) L’ex gieffina ha preferito non dire molto sul caso Signorini, preferisce tenere per sé ciò che pensa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Alfonso Signorini riflette sugli anni intensi trascorsi al Grande Fratello, definendoli estenuanti, e condivide il suo stato attuale lontano dalla tv.

