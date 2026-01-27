Non stanno bene e non segnano | Pulisic-Leao ma che succede in questo 2026?

In questa stagione, Pulisic e Leao attraversano un momento complicato a causa di problemi fisici, che influenzano la fase offensiva del Milan. Entrambi non segnano da diverse partite e il loro rendimento incide sul rendimento della squadra. Con l’avvicinarsi di un calendario più favorevole, si spera in un miglioramento delle prestazioni per rafforzare le possibilità del Milan nel 2026.

Il più grande alleato rossonero per i prossimi quattro mesi? Il calendario. O meglio: le tempistiche del calendario. Un'opportunità da sfruttare di cui le dirette concorrenti non potranno godere. Ovvero quel calendario che sul cammino del Milan proporrà soltanto una competizione, mentre lungo le strade altrui sono previste tappe in Champions, in Europa League e in Coppa Italia. L'obiettivo del Diavolo è chiaro, anche perché da lì non si scappa: trasformare il più grande disagio stagionale - l'assenza dai tornei continentali - in un vantaggio sulla concorrenza. Doversi esibire su un fronte solo gioverà - dovrebbe giovare - in termini collettivi e anche relativamente a qualche singolo che ha bisogno di dosare sapientemente la gestione muscolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antonio Di Gennaro ha commentato a TMW Radio l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando che il suo inserimento potrebbe influire sulle rotazioni offensive della squadra.

