Non si fermano le truffe colpita Altura | portato via oro per 3000 euro

Ieri ad Altura si è verificato un nuovo caso di truffa. I malviventi sono entrati in azione e sono riusciti a farsi consegnare circa 1500 euro in contanti e oro per un valore di 3000 euro. La vittima, come spesso succede in questi episodi, si è trovata immediatamente senza i soldi e il prezioso. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e cercare di bloccare altre truffe simili.

Altro colpo in città dei truffatori. Ad essere colpito questa volta, nella giornata di ieri 26 gennaio, è il rione di Altura dove i malviventi sono riusciti a farsi consegnare poco meno di 1500 euro in contanti e oro per il valore di 3000 euro. La truffa è andata in scena in via Montasio.

