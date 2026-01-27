Non si fermano le truffe colpita Altura | portato via oro per 3000 euro

Da triesteprima.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri ad Altura si è verificato un nuovo caso di truffa. I malviventi sono entrati in azione e sono riusciti a farsi consegnare circa 1500 euro in contanti e oro per un valore di 3000 euro. La vittima, come spesso succede in questi episodi, si è trovata immediatamente senza i soldi e il prezioso. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e cercare di bloccare altre truffe simili.

Altro colpo in città dei truffatori. Ad essere colpito questa volta, nella giornata di ieri 26 gennaio, è il rione di Altura dove i malviventi sono riusciti a farsi consegnare poco meno di 1500 euro in contanti e oro per il valore di 3000 euro. La truffa è andata in scena in via Montasio. Un uomo.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Altura Truffa

Il gruppo consorti del Rotary Club dona 3000 euro per le case rifugio

Il gruppo Consorti del Rotary Club Cesena ha deciso di contribuire al sostegno delle case rifugio presenti sul territorio con una donazione di tremila euro.

Truffe agli anziani. Finto carabiniere si fa dare oro e soldi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Altura Truffa

Argomenti discussi: Milazzo. Non si fermano all’alt e finiscono contro un muro, 5 giovani in ospedale; In Messico i passi avanti per la protezione degli animali non si fermano; Roma, la città dove 9 automobilisti su 10 non si fermano davanti alle strisce pedonali; TROFARELLO – Non si fermano le manutenzioni in città.

non si fermano leNon si fermano le truffe, colpita Altura: portato via oro per 3000 euroI fatti, su cui indagano i carabinieri, sono stati denunciati dalla vittima nella giornata di ieri 26 gennaio ... triesteprima.it

non si fermano leUcraina, i negoziati a tre non si fermano (per ora)Confermato un nuovo vertice negli Emirati Arabi Uniti nel finesettimana. Zelensky annuncia che le garanzie di sicurezza Usa sono pronte al 100% ... editorialedomani.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.