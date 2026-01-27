non si ferma la frana a niscemi 1500 sfollati video

La situazione a Niscemi rimane critica, con la frana che avanza sulla collina, coinvolgendo circa 1.500 sfollati. La frana si sta dirigendo verso la Piana di Gela, creando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. La priorità ora è monitorare e gestire l’emergenza per garantire la sicurezza dei residenti interessati.

AGI - A Niscemi la situazione "è particolarmente critica. L'intera collina sta scivolando verso la Piana di Gela ". È il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, nel corso del suo sopralluogo nel paese del Nisseno sconvolto da una imponente frana, a descrivere la gravità della situazione. A Niscemi 1500 sfollati . In 1.500 sono stati evacuati dalla zona rossa e tanti di loro le case non le rivedranno più. "Ci sono delle abitazioni – ha spiegato - prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno più essere utilizzate; quindi è necessario ragionare insieme al sindaco di una delocalizzazione definitiva di queste famiglie. 🔗 Leggi su Agi.it

L’emergenza a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato oltre 1500 persone ad evacuare le proprie abitazioni a causa di una grave frana causata dal maltempo.

Non si ferma la frana a Niscemi: 1.500 sfollati. Case entro 50-70 metri andranno giùTajani: per maltempo ben più di 100 milioni, conto anche su Ue Per i danni del maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna sono stati assegnati i primi dei 100 milioni, ma il governo, ovviamente investi ... msn.com

Niscemi, la frana non si ferma: mille evacuati e strada chiusa. I video shockNon si ferma l' emergenza a Niscemi per la frana, che continua a muoversi e che fino ad ora ha provocato l' evacuazione di circa mille persone e ha portato al la chiusura della strada provinciale SP10 ... tg.la7.it

“In 30 anni non è stato fatto nulla”. Non è ancora ferma la frana di Niscemi e anche le case in bilico sul precipizio potrebbero venire compromesse. Tutto questo spiega la rabbia dei residenti che al termine dell'incontro nel municipio di Niscemi, con il president - facebook.com facebook

#Maltempo Stato di emergenza e 100 milioni per i primi interventi in Sicilia, Calabria e Sardegna. A #Niscemi la situazione è catastrofica: la #frana non si ferma, si allunga il burrone lungo il fronte di 4 km, 1.500 gli sfollati. @ClaudioVigolo #GR1 x.com