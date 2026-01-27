Non si ferma la frana a Niscemi 1500 sfollati video

La situazione a Niscemi rimane critica, con la frana che avanza sulla collina, coinvolgendo circa 1.500 sfollati. La frana si sta dirigendo verso la Piana di Gela, creando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. La priorità ora è monitorare e gestire l’emergenza per garantire la sicurezza dei residenti interessati.

AGI -  A Niscemi la situazione "è particolarmente critica. L'intera collina sta scivolando verso la  Piana di Gela ". È il capo della  Protezione civile, Fabio Ciciliano, nel corso del suo sopralluogo nel paese del  Nisseno  sconvolto da una imponente  frana, a descrivere la gravità della situazione. A Niscemi 1500 sfollati . In  1.500  sono stati  evacuati  dalla  zona rossa  e tanti di loro le case non le rivedranno più. "Ci sono delle abitazioni – ha spiegato - prospicienti sul coronamento della frana che ovviamente non potranno più essere utilizzate; quindi è necessario ragionare insieme al sindaco di una  delocalizzazione definitiva  di queste famiglie. 🔗 Leggi su Agi.it

