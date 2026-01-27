non paga la birra e ferisce i baristi denunciato

Un episodio di aggressione è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Nino Dall’Oro, dove un uomo ha aggredito alcuni baristi dopo aver rifiutato di pagare la birra. La polizia è intervenuta e ha denunciato l’autore dell’episodio. L’evento sottolinea l’importanza di rispettare le regole e mantenere comportamenti civili nei locali pubblici.

Svolta nella lite che si era verificata nella notte tra venerdì e sabato, attorno alle 00.15 in via Nino Dall’Oro. Gli agenti della Questura hanno ricostruito l’accaduto e hanno denunciato un tunisino di 24 anni per lesioni personali aggravate, minacce e violenza privata. Alla sala operativa della Questura erano arrivate, quasi contemporaneamente, due chiamate: una residente segnalava una rissa cruenta all’esterno di un locale di via Dall’Oro, mentre un uomo di origine straniera denunciava di essere stato appena aggredito nel locale. Le volanti, intervenute tempestivamente, hanno trovato un dipendente del bar, pakistano di 33 anni, con ferite a volto e braccio ancora sanguinanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato una bottiglia di birra e una lattina di tè dal banco frigo di un bar vicino a piazza Mazzini, ieri sera.

