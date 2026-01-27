non leggo gli stupidi conte e diego costa non hanno mai smesso di litigare

Antonio Conte e Diego Costa continuano a scaldare le polemiche. Non si sopportano e si scambiano frecciate pubbliche, senza mai trovare un punto di pace. Conte, stanco delle critiche, dice di non leggere ciò che scrivono su di lui. La tensione tra i due resta alta e la loro rivalità sembra lontana dall’essere risolta.

Antonio Conte fa poco sesso e per questo ha sempre la faccia arrabbiata? E allora «Non perdo tempo a leggere quello che le persone dicono». Botta e risposta che finisce sul Times alla vigilia di Napoli-Chelsea quello tra Antonio Conte e Diego Costa. I due hanno vinto una Premier. Poi, a dire di Costa, è dovuto andar via perché Conte non lo voleva. A dire di Conte aveva chiesto per tre volte di andar via. Il Times costruisce la vicenda ( ne scrive anche Athletic ) a cominciare dalle parole di Diego Costa. “Costa, che ha segnato 59 gol in 120 partite con il Chelsea, si era scontrato con Conte dopo il titolo, con il tecnico che, secondo quanto riferito, gli avrebbe mandato un messaggio per chiedergli di lasciare il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Diego Costa, ex attaccante del Chelsea, ha condiviso in un’intervista a The Obi One Podcast alcuni aspetti del suo rapporto con Antonio Conte.

