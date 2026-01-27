Non c' è posto per l' odio Mattarella nel Giorno della Memoria Meloni condanna le leggi razziali

In occasione del Giorno della Memoria, le parole di Mattarella sottolineano l'importanza di non dimenticare le atrocità della Shoah. Ricordare è fondamentale, ma anche impegnarsi per combattere ogni forma di odio, riconoscendo che il male si insinua nel cuore dell'uomo e richiede un impegno costante per prevenire il ripetersi di simili tragedie.

Ricordare non basta. Perché il "buio" della Shoah "supera tempo e confini" e "si insinua nel profondo dell'animo umano". Allora bisogna adoperarsi per fare in modo che forte risuoni il "mai più" di fronte a questo o altri "abissi". Sergio Mattarella celebra al Quirinale la Giornata della Memoria. Seduti in prima fila, ci sono la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, diversi ministri e poi Liliana Segre, Sami Modiano, Edith Bruck. Il Capo dello Stato ricorda quello che fu "l'inferno sulla terra"; "la dolorosa discesa al punto più oscuro della storia dell'umanità". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sulle persecuzioni e le discriminazioni subite dagli ebrei durante il regime fascista.

Il messaggio di Mattarella in occasione del Giorno della Memoria sottolinea l'importanza di ricordare e contrastare ogni forma di odio razziale e discriminazione, riaffermando i valori di rispetto e tolleranza nella Repubblica Italiana.

Mattarella: Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio, siamo custodi della democraziaNella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per c ... repubblica.it

Mattarella Nella Repubblica non c'è posto per razzismo e discriminazioneROMA (ITALPRESS) – In questo giorno siamo qui per ricordare la schiera di vittime incolpevoli – sei milioni di persone – ... iltempo.it

