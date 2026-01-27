Non c' è posto per l' odio Mattarella nel Giorno della Memoria Meloni condanna le leggi razziali
In occasione del Giorno della Memoria, le parole di Mattarella sottolineano l'importanza di non dimenticare le atrocità della Shoah. Ricordare è fondamentale, ma anche impegnarsi per combattere ogni forma di odio, riconoscendo che il male si insinua nel cuore dell'uomo e richiede un impegno costante per prevenire il ripetersi di simili tragedie.
Ricordare non basta. Perché il "buio" della Shoah "supera tempo e confini" e "si insinua nel profondo dell'animo umano". Allora bisogna adoperarsi per fare in modo che forte risuoni il "mai più" di fronte a questo o altri "abissi". Sergio Mattarella celebra al Quirinale la Giornata della Memoria. Seduti in prima fila, ci sono la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, diversi ministri e poi Liliana Segre, Sami Modiano, Edith Bruck. Il Capo dello Stato ricorda quello che fu "l'inferno sulla terra"; "la dolorosa discesa al punto più oscuro della storia dell'umanità". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Giorno Della Memoria
Giorno Memoria, Mattarella: Ebrei traditi dalle leggi razziali volute dal fascismo – Il video
Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sulle persecuzioni e le discriminazioni subite dagli ebrei durante il regime fascista.
"Non c'è posto per l'odio razziale". Mattarella celebra il Giorno della Memoria
Il messaggio di Mattarella in occasione del Giorno della Memoria sottolinea l'importanza di ricordare e contrastare ogni forma di odio razziale e discriminazione, riaffermando i valori di rispetto e tolleranza nella Repubblica Italiana.
Ultime notizie su Giorno Della Memoria
Argomenti discussi: Opere del Guercino, Morgagni (Pd) critico: A Forlì non c'è posto per i capolavori: o in esilio o in deposito; Scopri le 10 migliori idee della Red Bull Basement World Final 2024; Ardoino: Juve-Napoli tra i tifosi, non c'è posto per noi di Tether nella tribuna della proprietà; Brignone: Ritorno in gara prima di Milano Cortina è scelta non conservativa, ecco perché.
Mattarella: Nella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio, siamo custodi della democraziaNella Repubblica non c'è posto per il veleno dell'odio razziale, per i germi della discriminazione, per l'antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per c ... repubblica.it
Mattarella Nella Repubblica non c'è posto per razzismo e discriminazioneROMA (ITALPRESS) – In questo giorno siamo qui per ricordare la schiera di vittime incolpevoli – sei milioni di persone – ... iltempo.it
Giorno della Memoria, Mattarella: “Nella Repubblica non c’è posto per l’odio razziale” https://gazzettadelsud.it/p=2163169 - facebook.com facebook
Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 Giornata della memoria "Nessun posto per l'odio razziale" | #Mattarella 2 Doppia crisi diplomatica 3 #Niscemi, il paese che frana 4 Poliziotto indagato 5 La calata del dialetto In diretta su #Tv2000 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.