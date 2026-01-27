Le nomination dei BAFTA 2026 sono state annunciate, con Paul Mescal tra i candidati per il ruolo in Hamnet. La cerimonia si terrà il 22 febbraio a Londra, con Alan Cumming alla conduzione. Un momento importante per il cinema britannico e internazionale, che si prepara a vivere una delle serate più significative dell’anno nel mondo dei premi cinematografici.

Sono arrivate le nomination dei BAFTA 2026. Segna la data: 22 febbraio 2026, Londra, Alan Cumming alla conduzione e il cinema mondiale che si gioca una delle serate più pesanti della stagione premi. I BAFTA – aka gli Oscar britannici – arrivano quest’anno dopo le nomination dell’Academy e, come sempre, mischiano grandi nomi hollywoodiani, cinema d’autore europeo e qualche sorpresa very UK. BAFTA 2026, annunciati i candidati: Hamnet e Marty Supreme dominano. Dominano Hamnet, One Battle After Another e Marty Supreme, mentre tra gli attori si respira aria da stagione awards vera: DiCaprio, Chalamet, Emma Stone, Michael B. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nomination BAFTA 2026: gli Oscar britannici sorprendono e candidano Paul Mescal per Hamnet

Approfondimenti su BAFTA 2026

A pochi giorni dalle nomination degli Oscar 2026, tra record di candidature per Sinners e alcune assenze di rilievo come Russell Crowe, Paul Mescal e Guillermo del Toro, si riflette sulle scelte dell’Academy.

