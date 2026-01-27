Nodo asili Brandi | Basta incertezze

L’intervento del Gruppo Rinascimento Castiglionese evidenzia le preoccupazioni sul nodo asili, in particolare sulla disponibilità degli edifici scolastici per l’anno 20262027. La comunicazione del sindaco al dirigente scolastico ha sollevato incertezze che richiedono attenzione e chiarimenti per garantire continuità e sicurezza ai servizi educativi nel territorio di Santa Cristina e La Nave.

Il Gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese interviene sulla recente comunicazione del sindaco al dirigente scolastico, nella quale si afferma che gli edifici della scuola elementare di Santa Cristina e della scuola materna de La Nave non saranno disponibili per l'utilizzo scolastico nell'anno 20262027. Una presa di posizione che riporta al centro del dibattito il tema della riorganizzazione dei plessi scolastici comunali. Nel dicembre scorso la Giunta aveva deliberato la chiusura delle due scuole, una per il calo demografico e l'altra per problemi strutturali. Secondo quanto ricostruito dal gruppo consiliare, quell'atto non avrebbe però completato l'iter previsto, non essendo passato dalla Conferenza di zona né ottenendo l'accoglimento della Regione Toscana.

