No al trasloco spuntano i cartelli | Il prossimo lunedì sarà l’ultimo Il mercato rischia di scomparire
La possibile chiusura del mercato di Torino preoccupa commercianti e cittadini. La situazione, caratterizzata da tensioni e attese, evidenzia l’incertezza sul futuro di questa importante realtà commerciale. L’assenza di un accordo stabile alimenta preoccupazioni e rabbia, mentre si cercano soluzioni per evitare la scomparsa di un punto di riferimento storico per la città.
La rabbia e l’esasperazione degli ultimi mesi. L’attesa per un compromesso (il parcheggio Kennedy?) che non arriva. E allora anche ieri gli ambulanti, con dignità e fermezza, hanno ribadito il ’no’ al trasloco, a partire dal 9 febbraio, del mercato del lunedì da piazza Travaglio all’Acquedotto. Davanti ai loro banchetti, hanno affisso un cartello per i clienti. Un avviso che sa di appello: "Lunedì 2 febbraio – recita il cartello – è l’ultimo giorno del mercato in piazza Travaglio. Dalla settimana successiva il mercato non sarà più qui. Non ci sarà mai più e non sappiamo dove potrà essere ricollocato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mercato del lunedì con le valigie: “No al trasloco all’Acquedotto. La soluzione? Andare al Kennedy”
Il mercato del lunedì a Ferrara si svolgerà regolarmente presso l’area dell’Acquedotto, con una decisione chiara e condivisa da Confesercenti e Anva.
Mercato del lunedì, trasloco temporaneo in zona Acquedotto: parte la sperimentazione
Il mercato del lunedì in zona Acquedotto sarà temporaneamente spostato a partire dal 9 febbraio, con una sperimentazione della durata di un anno.
