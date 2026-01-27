Niscemi residenti osservano la frana da lontano | Lì c' è la mia casa

La frana che minaccia Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato i residenti a osservare con preoccupazione i danni al loro quartiere. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per tutelare le abitazioni e la sicurezza della comunità.

Alcuni residenti di Niscemi, l comune in provincia di Caltanissetta minacciato da un'enorme frana, osservano da lontano ciò che resta del loro quartiere. "C'è molto di diversa, ormai è sceso tutto. Io lì ci giocavo quando ero piccolo. Sopra, in quella casa, c'è mia mamma, il mio quartiere" ha detto un uomo cresciuto tra le strade della cittadina, ora irraggiungibile a causa degli ultimi smottamenti.

La frana a Niscemi prosegue in modo costante, coinvolgendo un’area abitata e determinando interventi di emergenza.

Nella notte, una frana si è verificata a Niscemi, in Sicilia, lasciando il territorio più isolato e richiedendo l’evacuazione di circa 500 residenti.

Niscemi, la rabbia dei residenti davanti al comune: altra prospettivaLe immagini da un'altra prospettiva del diverbio avvenuto tra alcuni residenti di Niscemi e un'assessore davanti alla sede del comune. I residenti hanno espresso il proprio disappunto e la propria ... quotidiano.net

La frana di Niscemi continua a muoversi. Il capo della Protezione civile: Chi ha casa lì non rientrerà piùLa frana che da giorni interessa la collina a Niscemi, comune di circa 25mila abitanti nella provincia di Caltanissetta, continua a muoversi in modo inesorabile ... ilfoglio.it

“In 30 anni non è stato fatto nulla”. Non è ancora ferma la frana di Niscemi e anche le case in bilico sul precipizio potrebbero venire compromesse. Tutto questo spiega la rabbia dei residenti che al termine dell'incontro nel municipio di Niscemi, con il president - facebook.com facebook

Diversi residenti di Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta minacciato da un'enorme frana, si sono ritrovati davanti alla sede del Comune per esprimere il proprio disappunto e la propria rabbia. "Vergogna e sparisci" hanno urlato gli abitanti contro un'a x.com