“ L’intera collina sta crollando verso la piana di Gela”. È l’allarme lanciato dal capo del dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano da Niscemi dove si è recato per un sopralluogo e per fare il punto sulla situazione del comune in provincia di Caltanissetta. “ La frana è pienamente attiva e la situazione è critica”, ha sottolineato spiegando che “ ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva”. A causa della frana sono già oltre 1.500 gli sfollati, ma per molti di loro il rientro a casa sarà impossibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Niscemi, l'allarme della Protezione civile: "L'intera collina sta crollando". Schlein: "Usare il miliardo stanziato per il Ponte"

