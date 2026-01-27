Niscemi è a rischio tutta la collina

Questa sera a Niscemi si rischia di perdere un’intera collina. Dopo un primo sopralluogo, il capo della Protezione civile, Ciciliano, ha confermato che la frana sta avanzando e minaccia di crollare sulla piana di Gela. La situazione è molto critica e le autorità stanno monitorando attentamente il rischio di ulteriori smottamenti.

22.18 "L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela", avverte il capo della Protezione civile, Ciciliano, dopo un primo sopralluogo a Niscemi, il centro siciliano colpito da una frana enorme. Molti degli oltre 1.500 sfollati non torneranno più nelle proprie case: "Bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva ed è in corso un censimento delle persone che vanno sostenute". La frana è lunga 4 km e non si ferma.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Niscemi Collina Niscemi, “situazione critica e frana attiva”. Tutta la collina sta scendendo verso la piana di Gela La zona di Niscemi è interessata da una frana attiva che coinvolge l'intera collina, con un progressivo abbassamento verso la piana di Gela. La Protezione Civile: «A Niscemi frana tutta la collina». Schlein: «Usare un miliardo di euro stanziati per il Ponte sullo Stretto» La Protezione Civile segnala una frana significativa a Niscemi, con oltre 1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Niscemi Collina Argomenti discussi: Niscemi, nuova frana dopo il maltempo: evacuate oltre 1000 persone, chiuse le provinciali; FRANA A NISCEMI: NON È UNA COINCIDENZA.; Frana a Niscemi, la Protezione civile: Tutte le case nel raggio di 50-70 metri andranno giù. È inevitabile; Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamento. L’ingegnere che fa le rilevazioni sulla frana a Niscemi: Rischio crollo imminente anche per edifici storiciNella notte tra domenica e lunedì una frana ha distrutto il paese siciliano di Niscemi, 40 metri di voragine hanno inghiottito il quartiere Sante Croci ... fanpage.it La frana di Niscemi non si ferma, a rischio le case in bilico sul precipizio. Fondi agli sfollati, fino a 900 euro al mese a famigliaI geologi: Dopo il crollo del ‘97 non è stato fatto nulla. La rabbia dei residenti. Schlein: Dirottare un miliardo stanziato per il ponte sullo Stretto. Schifani: Chi perde casa non rimarrà senza ... quotidiano.net Local Team. . Il drone in volo lungo il versante di circa 4km della frana che minaccia il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Nelle immagini si possono osservare gli ingenti danni dopo i ripetuti crolli avvenuti nelle aree a rischio: diverse abitazioni s - facebook.com facebook I geologi: a Niscemi frana prevedibile in un'area dissestata. Ferraro: "Altre case a rischio". Collura: "Diffuso disordine nel territorio" #ANSA x.com

