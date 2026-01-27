Nico Gonzalez esprime la sua determinazione a restare all’Atletico Madrid, sottolineando il suo impegno e la volontà di continuare a vestire la maglia del club. In un contesto di mercato, le sue parole riflettono un forte attaccamento alla squadra e una volontà di proseguire il percorso iniziato in passato.

. Le parole dell’esterno argentino. Il futuro di Nico Gonzalez sembra tingersi sempre più di biancorosso, per la gioia delle casse della Juventus. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il BodoGlimt, l’esterno argentino ha preso la parola in conferenza stampa al fianco di Diego Simeone, ribadendo con forza la sua volontà di non fare ritorno a Torino dopo l’esperienza poco esaltante della scorsa stagione. La volontà di Nico. L’argentino ha espresso chiaramente il suo desiderio di stabilizzarsi a Madrid, legando il proprio destino alle prestazioni sul campo e al rapporto con il “Cholo”: « Futuro? Non voglio lasciar andare questa maglia, dipenderà da me e dal mister. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez convinto sul futuro: «Non voglio lasciare andare la maglia dell’Atletico Madrid»

Nico Gonzalez si avvia a diventare ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid, con l’allenatore Simeone fiducioso nel suo potenziale.

Nell’ultima partita dell’Atletico Madrid, Nico Gonzalez non è stato schierato in panchina.

