Nicki Minaj apparirà al fianco di Donald Trump al prossimo summit presidenziale

In occasione del prossimo summit presidenziale negli Stati Uniti, Nicki Minaj si unirà a Donald Trump per sostenere il lancio dei “Trump Accounts”. L’evento segna un momento importante di collaborazione tra musica e politica, evidenziando il coinvolgimento delle personalità pubbliche nelle iniziative di rilievo nazionale. La partecipazione della cantante rappresenta un esempio di come figure del mondo dello spettacolo possano influenzare e supportare campagne politiche.

Nicki Minaj è ormai un’accanita sostenitrice di Donald Trump, e apparirà al suo fianco durante un summit che celebrerà il lancio dei “Trump Accounts” negli Stati Uniti. La stessa rapper ha confermato la notizia, ripubblicando l’annuncio ufficiale dell’evento, che si terrà mercoledì al Mellon Auditorium di Washington, D.C., su X. Con il presidente e il Segretario al Tesoro Scott Bessent come relatori principali, il vertice inaugurerà il nuovo programma di risparmio pensionistico personale del governo, istituito nell’ambito dell’ “One Big Beautiful Bill Act”. In un post successivo, la cantante ha condiviso il suo entusiasmo per l’opportunità di apparire insieme a una serie di ospiti, tra cui la star di Shark Tank e attore di Marty Supreme Kevin O’Leary, Cheryl Hines, sposata con il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante un raduno di conservatori, Nicki Minaj ha sorpreso i presenti pronunciando parole di apprezzamento per il Presidente Donald Trump e il Vice JD Vance, suscitando attenzione per il suo intervento inatteso.

