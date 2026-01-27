In questa vicenda, la condanna all’ergastolo di Gianluca Molinaro evidenzia la gravità del gesto e l’assenza di riscatto. La famiglia di Manuela Petrangeli, vittima di un gesto drammatico, esprime il dolore di un’ingiustificabile perdita. La sentenza riflette la severità della legge di fronte a un reato così grave, sottolineando l’importanza di giustizia e tutela della vita.

Gianluca Molinaro condannato all’ergastolo. «Nessuno ci restituirà Manuela. Per noi era la luce». Sono parole che non cercano effetto, ma verità. A pronunciarle è la cognata di Manuela Petrangeli, la fisioterapista uccisa a colpi di fucile il 4 luglio 2024 in via degli Orseolo, nel quartiere Portuense di Roma, dall’ex compagno Gianluca Molinaro. Parole pronunciate dopo la sentenza che ha messo un punto giudiziario, ma non umano, a una tragedia annunciata. La Prima Corte d’Assise di Roma ha condannato Molinaro all’ ergastolo, disponendo anche 18 mesi di isolamento diurno. Una decisione arrivata dopo oltre quattro ore di camera di consiglio e che conferma integralmente l’impianto accusatorio della Procura: omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dallo stalking. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Nessuno ce la restituirà’: ergastolo per l’ex che uccise Manuela Petrangeli, la voce straziante della famiglia

