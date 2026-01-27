Neonato vola fuori dall’auto e finisce in mezzo all'incrocio | la scena in un video virale arrestata la mamma
Un episodio avvenuto in California ha visto un neonato di 19 mesi cadere dall'auto durante una frenata. La scena, diventata virale, ha portato all’arresto della madre, accusata di negligenza. È importante rispettare le norme di sicurezza per garantire l’incolumità dei bambini durante i viaggi in auto.
In California una 35enne è stata arrestata dopo che il figlio di 19 mesi è caduto in strada dall’auto durante una frenata. Il video virale ha portato all'identificazione della donna.🔗 Leggi su Fanpage.it
