Neonati sepolti in giardino perizia sulla madre | Immatura ma capace di intendere e di volere

In un caso che riguarda neonati sepolti in giardino, l’attenzione si concentra sulla perizia sulla madre. Chiara Petrolini, definita immatura e fragile, mostra comunque capacità di intendere e di volere. La valutazione approfondisce aspetti della sua maturità e delle sue responsabilità, offrendo un quadro complesso che aiuta a comprendere meglio le circostanze e le implicazioni del caso.

Chiara Petrolini immatura, fragile a tratti infantile, ma capace di intendere e di volere all’epoca dei fatti. La perizia psichiatrica definisce così la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli appena nati nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo. Incaricate dalla Corte d’Assise di Parma, le perite Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli non hanno identificato una patologia che possa aver inciso sulla capacità della giovane imputata, ritenuta anche capace di stare in giudizio, pur ritenendo che abbia bisogno di cure. Alla ragazza vengono contestati il duplice omicidio premeditato con soppressione di entrambi i cadaveri dei neonati: rischia l’ergastolo, anche se nelle conclusioni delle perizia Chiara viene definita "soggetto meritevole di un trattamento e percorso di cura non così differente da quelli dedicati per minori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Chiara Petrolini

La perizia psichiatrica sulla giovane Chiara, disposta dalla Corte di Assise di Parma, valuta la sua capacità di intendere e volere.

Chiara Petrolini, giudicata consapevole delle proprie azioni, ha confessato di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati.

