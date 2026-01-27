In un contesto di centrodestra, si fa strada il nome di Massimiliano Romeo come possibile candidato sindaco. Mentre nel centrosinistra la candidatura di Paolo Pilotto sembra ormai definita, nel fronte opposto si apre un dibattito sui possibili candidati, con alcune sorprese emergenti. La situazione rimane in evoluzione, e l’attenzione si concentra sulla scelta finale del candidato che rappresenterà il centrodestra alle prossime amministrative.

Se nel centrosinistra monzese la riconferma di Paolo Pilotto come prossimo candidato sindaco è già quasi ufficiale, nel centrodestra è aria di toto-nomi. Con uno, in particolare, che sta aleggiando su tutti, e che, se si concretizzasse, potrebbe mettere tutti d’accordo: quello di Massimiliano Romeo. Ma è presto per dire se il capogruppo al Senato e leader della Lega lombarda sarà effettivamente ’svincolato’ dal partito. La sua figura, forte e mediatica, potrebbe essere preziosa per altre sfide sul piano sovracomunale. E allora, per tutti, vale la pena comunque riflettere su chi potrebbe assurgere a questo ruolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel centrodestra. Fra i tanti papabili spunta a sorpresa. Massimiliano Romeo

A poco più di un anno dalle elezioni comunali di Bologna, si delineano le prime strategie e i possibili candidati per il centrodestra.

