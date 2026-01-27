nati per risplendere
Questo evento, inserito nel programma delle Olimpiadi della Cultura Milano Cortina 2026, mette in luce il talento di cinque pittrici del Collettivo Artemisia. L'iniziativa valorizza arte, valori olimpici e visione condivisa, offrendo un’occasione per riscoprire la creatività come espressione universale. Un appuntamento che riflette l’importanza di promuovere l’arte come elemento di unione e di crescita culturale.
Evento inserito nel programma ufficiale di Olimpiadi della Cultura Milano Cortina 2026Arte, valori olimpici e visione condivisaCollettivo Artemisia 5 pittrici(Rita Cerelli, Pea Trolli, Francesca Bruni, Renata Ferrari, Emanuela Volpe)Con il riconoscimento di Olimpiade Culturale – Milano Cortina.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il cielo si tinge di verde: misteriosa scia luminosa fa risplendere la notte
Nella serata di lunedì, i cieli sopra Brescia e il Nord Italia sono stati illuminati da una spettacolare scia luminosa verde smeraldo, visibile per alcuni istanti.
Vetri della doccia, il trucco della carta da forno per farli risplendere
Ronin - Nati per risplendere - Singolo
Argomenti discussi: 2026: A Roaring Year for Leo in Love and Success.
Per tutti i nati sotto il segno del Leone, figli del Sole, il 2026 è un anno che non vi chiede di brillare: vi chiede di risplendere e di farlo senza paura, senza esitazioni, senza più scuse. Negli ultimi anni, forse, avete sentito l’energia oscillare, la fiducia traballar - facebook.com facebook
