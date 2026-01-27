nati per risplendere

Questo evento, inserito nel programma delle Olimpiadi della Cultura Milano Cortina 2026, mette in luce il talento di cinque pittrici del Collettivo Artemisia. L'iniziativa valorizza arte, valori olimpici e visione condivisa, offrendo un’occasione per riscoprire la creatività come espressione universale. Un appuntamento che riflette l’importanza di promuovere l’arte come elemento di unione e di crescita culturale.

Evento inserito nel programma ufficiale di Olimpiadi della Cultura Milano Cortina 2026Arte, valori olimpici e visione condivisaCollettivo Artemisia 5 pittrici(Rita Cerelli, Pea Trolli, Francesca Bruni, Renata Ferrari, Emanuela Volpe)Con il riconoscimento di Olimpiade Culturale – Milano Cortina.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

